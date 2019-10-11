Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России

Власти Норвегии решили не присоединяться к созданию «ракетного щита» НАТО. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на государственный бюджет.

В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом». Принятие такого решения произошло после «более широкой оценки политики безопасности».

Телеканал отмечает, что Норвегия в течение многих лет поддерживала решение Североатлантического альянса о создании защитной системы, в то же время власти выступали против того, чтобы блок стал частью американских планов по ПРО. Однако в 2010 году позиция поменялась из-за утверждения, что система «не направлена против России». При этом в секретном оборонном документе Норвегии от 2017 года говорилось, что стране стоит присоединиться к проекту именно из-за российской угрозы.

Как пишет TV2, дебаты по этому вопросу вызвали опасения, что отношения между Москвой и Осло ухудшатся. «Думаю, это [решение] позволит избежать усиления напряженности», — отметила эксперт по России Джули Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen).

В сентябре сообщалось, что США защитили Европу от России «стальным дождем», развернув в Германии не менее 16 пусковых установок универсальной системы М270А.

В мае Россия обещала принять ответные меры после размещения американской радиолокационной станции в норвежском Варде. В российском МИД отмечали, что у Москвы есть все основания полагать, что американская РЛС может стать частью системы ПРО.

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