Возможности Украины достичь стандартов НАТО подверглись сомнению

Украине вряд ли удастся достичь стандартов НАТО к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе канадского сенатора Джейн Корди, опубликованном на сайте парламентской ассамблеи альянса.

По словам Корди, поставленная в 2016 году цель соответствовать стандартам НАТО может быть не достигнута к указанному времени, несмотря на прогресс за последние пять лет. Сенатор утверждает, что на данный момент Украина еще далека от членства в НАТО и ЕС, однако оно достижимо при выполнении всех необходимых критериев.

«Евроатлантическое сообщество должно проявить терпение и гибкость в отношении Украины. Его подход должен быть политическим, а не бюрократическим», — подчеркнула Корди.

Ранее правительство Украины сообщило, что нацелено достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз, до 2025 года. Подчеркивается, что Вооруженные силы Украины должны достичь новых способностей, соответствующих военным критериям членства в альянсе. В рамках выполнения программы кабмин планирует внедрять определенные технические и административные стандарты НАТО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!