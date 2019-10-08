Лукашенко призвал НАТО радоваться «подаренной» Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что НАТО должно быть благодарно за «подаренную» альянсу Украину. Его слова приводит БЕЛТА.

«Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить», — считает белорусский лидер.

Лукашенко считает, что к конфликту на Украине привело противостояние Востока и Запада, начавшееся во времена СССР. В то же время он убежден, что конфликт разрешим, так как «установлен диагноз и надо лишь начать лечить болезнь». Также он уверен, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский твердо установлен добиться мира в стране.

Однако, по мнению Лукашенко, в разрешении украинских проблем Зеленскому должны помочь соседние страны, в том числе Россия и Евросоюз. При этом белорусский лидер считает, что даже Европа не сможет остановить боевые действия, если к разрешению конфликта не подключатся США.

«Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть на Украине —а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне, — взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — резюмировал он.

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Ранее Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе, которые идут с 2014 года, конфликтом России и Украины. По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации Украина и Россия должны вместе принимать решения.

7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после смены центральной власти. Киев обвиняет Россию в причастности к конфликту, Москва отрицает все обвинения в свой адрес. По инициативе Лукашенко Минск стал площадкой переговоров сторон конфликта. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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