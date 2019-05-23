Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В общем-то ни для кого не секрет, что получаемая [РЛС] информация передается непосредственно в США. Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений», — сообщила она.

В ведомстве также подчеркнули, что у России есть все основания полагать, что американская РЛС может стать частью системы ПРО (противоракетной обороны). По словам Захаровой, вопрос размещения радаров в этом регионе не является сугубо норвежским. Она отметила, что Россией будут предприняты «ответные меры для обеспечения собственной безопасности».

США решили разместить свою новую радиолокационную станцию в 55 километрах от российской границы в 2016 году. Она будет работать под Варде в норвежской губернии Финнмарк. Строительство нового мощного радара завершится в 2020 году.

Официальной задачей радиолокационного комплекса в Варде является отслеживание космического мусора. Однако российские и западные эксперты однозначно указывают, что этот объект, расположенный поблизости от проекции вероятных траекторий ракет, стартующих из европейских районов России (включая базы Северного флота), является одним из ключевых звеньев в американской системе предупреждения о возможном ракетно-ядерном ударе.

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