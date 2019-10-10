В России описали действия после «любой агрессии» против нее

Любая агрессия против России повлечет за собой уничтожение не только ее непосредственного источника, но и центров, где принималось решение о нападении на страну, пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Ведь при любой агрессии против России наши МБР [межконтинентальные баллистические ракеты], гиперзвуковые комплексы и "оружие возмездия" ударят не только по источникам этой агрессии, но и по центрам, где принималось решение на эту агрессию», — уверен автор.

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Леонков выразил надежду, что «в противостоянии НАТО и России победит все-таки разум и инстинкт самосохранения, так как после военного противостояния, которое однозначно будет глобальным, ветеранов Третьей мировой войны не будет».

В июле эксперт заявил, что перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки МБР.

В феврале телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» сообщил, что целями российских перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

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