Ядерный «Буревестник» подчинится российской «Мертвой руке»

Советско-российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») мог бы отдавать команды низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник», пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его мнению, «Буревестник» является «почти идеальным оружием возмездия, которое даже в случае поражения средствами ПВО [противовоздушной обороны] противника будет заражать местность остатками своих энергетических установок».

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«Ракета с неограниченной дальностью может длительное время находиться в зоне ожидания приказа и в случае создания системы перенацеливания наносить удар по широчайшему спектру целей», — уверен автор.

Корнев уверен, что конструктивно «Буревестник» имеет твердотопливные стартовые двигатели, а в качестве маршевой силовой установки — воздушно-реактивный двигатель (ВРД) с ядерным реактором, который «выполняет роль камеры сгорания и нагревает рабочее тело — воздух».

В августе американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что США необходим собственный аналог «Периметра».

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