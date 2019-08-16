Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»

Направляющийся 12 августа к поврежденной взрывом 8 августа морской платформе в Белом корабль напоминает спасательное судно проекта 20180 «Звездочка», пишет в Twitter сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Энн Пеллегрино.

Российский военный эксперт Павел Подвиг заметил, что судно проекта 20180 «Звездочка» фигурировало в слайде Министерства обороны России, в котором описывалось российское оружие «Судного дня» — многоцелевая океанская система «Статус-6».

Сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Майкл Дуцман уточнил, что такое судно может переносить корабль 3 ранга АС-39 (обитаемый самоходный глубоководный подводный аппарат «Консул» проекта 1681), способный с экипажем из трех человек погружаться на глубину до 6 500 метров.

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Направляющийся 12 августа к поврежденной взрывом 8 августа морской платформе в Белом корабль впервые был замечен на спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies, опубликованных 15 августа в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.

Ранее инцидент, произошедший 8 августа на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, связывался с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракетой «Циркон» или разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник».

Из официальных данных известно лишь, что взрыв, вызвавший гибель семи человек, связан с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной ДУ.

В июле источник РИА Новости сообщил, что штатный носитель «Посейдонов» — атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Хабаровск» проекта 09851 — будет спущен на воду на заводе «Севмаш» (Северодвинск) до конца года. В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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