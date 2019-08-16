Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях

Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.

На снимке, сделанном 12 августа, отдельно отмечено место возможного возгорания. «Первый взгляд на морскую платформу в России, которая, вероятно, участвовала в прошлый четверг во взрыве. Инцидент связан с предполагаемым испытанием ракеты. Платформа находится примерно в четырех километрах от полигона Нёнокса», — написал журналист.

Кеттл отмечает, что баржа, где, вероятно, мог произойти взрыв, как и сборщик радиоактивных отходов «Серебрянка», были развернуты незадолго до 8 августа, а на берегу у полигона находится еще одна аналогичная мобильная морская платформа. Также на снимке от 12 августа замечено неопознанное судно, направляющееся к поврежденной морской платформе.

По мнению сотрудника Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Джеффри Льюиса, причиной аварии стали испытания, связанные с ракетой «Буревестник».

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Ранее инцидент, произошедший 8 августа на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Нёнокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, связывался с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракетой «Циркон» или разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник». Из официальных данных известно лишь, что взрыв, вызвавший гибель семи человек, связан с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной ДУ.

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