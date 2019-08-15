Российские ЖРД получили «атомные батарейки» вместо химических

Произошедший утром 8 августа взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) произошел в ходе испытания «перспективного ускорителя» на жидкостном ракетном двигателе (ЖРД) с «атомной батарейкой» и не связан с работами по ракете «Буревестник», утверждают «Известия».

Газета, ссылаясь на источник в Минобороны, двух собеседников в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и экспертов, пишет, что такая «атомная батарейка» предназначена для замены традиционного аккумулятора, который обеспечивает термостатичность (постоянную температуру топлива, окислителя и всех систем ускорителя) и инициацию (микровзрыв после смешивания компонентов топлива) ЖРД.

Такие «ядерные батарейки», согласно изданию, являются развитием технологии радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), визуально представляющих собой «коробку метр на метр» со свинцовой упаковкой, которая «при разрушении создает минимальное заражение в радиусе 30-40 метров», не представляющее особой угрозы для окружающей среды.

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В августе сообщалось, что инцидент, произошедший на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, может быть связан с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракетой «Циркон», в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки (ДУ) которой применяются каталитические присадки, или разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно официальным данным, инцидент, связанный с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), вызвал гибель семи человек.

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