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Российская «Мертвая рука» ослабнет

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Применение советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») будет ослабленным, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН), генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

По его словам, система «способна выполнить свою главную задачу — обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке». «Другой вопрос, что этот удар будет ослабленным, поскольку превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств», — сказал специалист в Риме (Италия) на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Есин заверил, что в настоящее время система «модернизирована, вполне работоспособна и эффективна», а возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности не обесценит «Периметр».

В апреле американский военный эксперт Павел Подвиг объяснил появление «Периметра» ограниченной возможностью СССР гарантированно отслеживать пуски американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) одновременно космическими и наземными средствами.

В январе заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков заявил, что «Периметр» не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.

В ноябре 2018 года Есин сообщил, что «Периметр» при необходимости сможет запустить лишь ограниченное число ракет.

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