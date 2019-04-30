В США объяснили появление «Мертвой руки» у СССР

Комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») создан по причине ограниченной возможности СССР гарантированно отслеживать пуски американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) одновременно космическими и наземными средствами. Об этом пишет в блоге Russian Nuclear Forces Project американский военный эксперт Павел Подвиг.

Специалист отмечает, что космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении не добавлял Советскому Союзу какого-либо заметного выигрыша по сравнению с наземной компонентой во времени для принятия решения о нанесении встречного удара, в отличие от Соединенных Штатов, стратегия которых предусматривала принятие такого решения, основываясь на данных двух эшелонов.

По этой причине, пишет эксперт, советское руководство не рассчитывало оперативно принять решение о встречном ударе, вместо этого полагаясь на ответный (и ответно-встречный). По словам Подвига, гарантировать ответный удар должен был «Периметр», который запускался при выполнении определенных условий, вероятно, при потере связи с центральным командованием и падении американской ядерной боеголовки на советскую территорию.

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По мнению эксперта, хотя Россия модернизировала советский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, маловероятно, что страна в настоящее время в состоянии оперативно принять решение о нанесении встречного удара. «Я не вижу причин, по которым сегодняшние базовые принципы управления и контроля отличались бы от вчерашних», — заключает Подвиг.

В январе заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков допустил, что «Периметр» не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.

В ноябре 2018 года бывший начальник (в 1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин заявил, что «Периметр» при необходимости сможет запустить лишь ограниченное число ракет.

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