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Названы потенциальные цели в США для удара «Цирконами»

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Телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» рассказал, что целями российских ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США, передает РИА Новости.

Так, удар могут нанести по трем центрам на Восточном побережье США: зданию Пентагона в Вашингтоне, где расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, правительственному пункту управления Кэпмп-Дэвид и Форту-Ритчи в штате Мэриленд, где находится пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов.

Еще две цели располагаются на Западном побережье — Мак-Клеллан в штате Калифорния, откуда осуществляется управление стратегическими наступательными силами, и Джим-Крик в штате Вашингтон, где находится пункт управления ядерными силами.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию раскрыл характеристики создаваемой гиперзвуковой морской ракеты «Циркон». По его словам, ее скорость будет достигать девяти чисел Маха (более трех километров в секунду у поверхности Земли), а дальность полета — более тысячи километров.

Тогда же российский лидер подчеркнул, что Россия будет вынуждена принять зеркальные и асимметричные меры в случае размещения американских ракет в Европе.

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