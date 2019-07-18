Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, «Буревестник» довершит «разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание», в результате чего «втопчет страну-агрессор в каменный век».

Военный эксперт полагает, что малогабаритная ядерная энергоустановка «Буревестника» основана на советских проектах ядерного авиационного двигателя (ЯАД). «Результаты работ положили на полку архива, с которой их достали тогда, когда в области разработки компактных ядерных реакторов Россия стала единственной страной в мире», — пишет автор.

Леонков отмечает, что «Буревестнику», перемещающемуся с дозвуковой скоростью, не могут угрожать средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, поскольку последние будут практически полностью уничтожены МБР, а обнаруженные уцелевшие зоны ПВО крылатой ракетой будут обходиться. По его словам, комплексы контроля за воздушной обстановкой в ионизированной атмосфере вряд ли увидят радиоактивный выхлоп российского оружия глобальной дальности.

Также к российскому «оружию возмездия», применяемому после отработки по территории противника МБР, эксперт отнес ядерный подводный беспилотник «Посейдон».

В феврале военный эксперт Антон Лавров заявил, что особенностью полета «Буревестника» по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

Материалы по теме Подводная охота Россия потеряла ядерную ракету, ее нашли в Америке. Что произошло на самом деле?

В августе того же года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты «Буревестник», которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!