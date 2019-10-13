Призыв к НАТО защищаться от России проницательностью объяснили

Заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о необходимости НАТО сдерживать «российскую агрессию» вызвано интересами альянса. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью RT.

«Это касается в первую очередь чиновников, которые работают в секретариате альянса. Они хотят сохранить финансирование для организации. Для этого тиражируют мифические, выдуманные "угрозы" со стороны России», — пояснил он.

Однако и у НАТО, и у России есть общие цели, при достижении которых стороны могут сотрудничать, подчеркнул Морозов. В частности, это касается борьбы с терроризмом.

Ранее Доминик Рааб во время выступления на парламентской ассамблее НАТО призвал страны проявить проницательность при сдерживании «российской агрессии».В то же время он подчеркнул, что альянсу следует найти подход, который поможет улучшить отношения с Россией.

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