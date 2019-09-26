Россия отказалась считать США миролюбивой страной

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не стремятся к миролюбию. Его слова приводит журнал «Международная жизнь».

«Я не вижу, чтобы за последние два с половиной года в позиции США наметился сдвиг в сторону миролюбия и пацифизма», — подчеркнул дипломат. Он привел в пример американское военное присутствие в Сирии после обещания уйти оттуда.

По мнению Рябкова, такая же ситуация может повториться в Афганистане после договоренностей с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, замминистра отметил растущий военный бюджет Вашингтона, что говорит о его милитаризации.

2 августа стало известно, что США усилили свой контингент в Сирии, несмотря на объявленный вывод войск. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев тогда говорил, что США и страны Европы обосновывают присутствие своих сил в Сирии борьбой с террористами, в том числе с членами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), но на самом деле они «преследуют при этом свои узкие националистические цели».

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