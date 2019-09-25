Лавров поблагодарил США за выдачу визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
«Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал», — приводит агентство слова дипломата.
«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — добавил Лавров.
Ранее 25 сентября сообщалось, что Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день он встретится с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги и примет участие в обсуждении иранской ядерной сделки.
24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла действия американской стороны возмутительным примером неуважения к членам ООН.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что заместителя посла США в РФ вызвали в МИД и выразили ему официальный протест российской стороны. В свою очередь, посольство США в России отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем».
Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября.