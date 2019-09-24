Лавров поговорит с желающим обсудить мирный договор японским министром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в рамках Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября. Кроме того, российский министр примет участие во встрече по иранской ядерной сделке.

Ранее Мотэги сообщал о намерении обсудить с Лавровым мирный договор между Россией и Японией. Он не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».

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