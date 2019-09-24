Лавров расскажет Генассамблее ООН о невыдаче виз со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявит о невыдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН с ее трибуны. Такое заявление сделал сенатор Константин Косачев, передает ТАСС.

По словам российского сенатора, который также остался без визы, эта тема найдет свое отражение в основном выступлении Лаврова в ООН. Кроме того, министр обсудит ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и американской делегацией. Косачев подчеркнул, что «оставлять это просто так невозможно».

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Ранее Косачев сообщил, что 10 российских политиков не получили визы. Он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла действия американской стороны возмутительным примером неуважения к членам ООН.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что заместителя посла США в РФ вызвали в МИД и выразили ему официальный протест российской стороны. В свою очередь, посольство США в России отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем».

Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

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