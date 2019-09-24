Россия отреагировала на отказ в визах США российским политикам

То, что десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в заседании Генассамблеи ООН, — возмутительный пример неуважения со стороны США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

Захарова указала на то, что, вопреки словам американской стороны о техническом характере проблемы, все документы подавались в срок и по всем правилам, так что в случившемся виновны именно американские служащие.

Она также назвала произошедшее «актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций» и заявила, что этот случай показывает неспособность США «хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства». По ее словам, этот скандал станет центральной темой разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

Ранее о том, что россияне не получили визы, сообщил один из российских представителей — сенатор Константин Косачев. Он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий». Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

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