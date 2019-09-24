В Москве возмутились из-за отсутствия виз для поездки в США

10 членов российской делегации не получили в срок американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил сенатор Константин Косачев. Его цитирует РИА Новости во вторник, 24 сентября.

Косачев уточнил, что он тоже остался без визы. «Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что российская сторона своевременно подала документы на визы. Действия американской стороны она назвала возмутительным примером неуважения к членам ООН.

Ранее во вторник сообщалось, что на мероприятие отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что на полях Генассамблеи он встретится с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН.

В середине июля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон начал визовую войну против РФ. По его словам, помимо дипломатов, она коснулась и административно-технического состава.

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