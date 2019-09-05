Россия уличила США во лжи в визовой войне

Данные о том, что российская дипмиссия в Вашингтоне не желает выдавать визы консульским сотрудникам американского посольства в Москве — это дезинформация. Об этом говорится на сайте посольства России в США.

«Эта информация вызывает недоумение. Это ложь», — отмечается в сообщении. Дипломаты также подчеркнули, что работающие в Москве американцы на самом деле «прекрасно знают истинное положение дел».

Кроме того, в посольстве указали, что визовую войну развязали США, и именно Госдепартамент настаивает на «увязках и разменах» по дипломатическим сотрудникам. Россия при этом старается реализовывать предлагаемые схемы и выступает за как можно более быструю нормализацию визового вопроса.

4 сентября американское посольство на своем сайте написало, что российское правительство накладывает ограничения на работу по оформлению виз. Ее также «затрудняет нежелание российского посольства в Вашингтоне выдавать визы новым консульским сотрудникам», отмечалось в сообщении.

В середине июля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал визовую войну против России. По его словам, визовая война, начатая против дипломатов, затронула и административно-технический состав.

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