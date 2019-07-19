США оценили «визовую войну» с Россией

Министерство иностранных дел России политизирует вопрос с Англо-американской школой (AAS) в Москве. Об этом сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

По его словам, ведомство сожалеет, что МИД решил пойти на такие меры в отношении «некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей». В Госдепе также понадеялись, что проблему удастся решить до начала нового учебного года, и дети смогут продолжить обучение.

Дипломат добавил, что США не считают проблему с визами учителям вопросом лишь двусторонних отношений. «Мы являемся лишь одной из многих заинтересованных сторон, — отметил он.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал визовую войну против России. До этого в МИД заверили, что неоднократно просили американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы и визы учителей.

Указывалось, что школа находится в отдельном здании и превратилась в коммерческую структуру. При этом преподавательский состав по непонятной причине все еще направляется в Москву по дипломатическим документам.

16 июля стало известно, что 30 учителей Англо-американской школы в Москве — примерно одна пятая всего преподавательская состава — получили отказ в выдаче российской визы. Отмечалось, что в школе трудятся и россияне, но важная часть обучения — работа с носителями языка. Всего в AAS около 1,2 тысячи учеников из разных стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.

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