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Россия высказалась о «визовой войне» с США

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Россия выразила решительный протест советнику-посланнику посольства США в России Тиму Ричардсону в связи с заявлениями американских официальных лиц об отказе в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД России.

Согласно позиции ведомства, все утверждения американской стороны об отказе в визах не соответствуют действительности, так как дело обстоит наоборот. «В 1990-е годы без какого-либо согласования с МИД России, как предписывается (...), она переехала в отдельное здание — в другой части города. Более того, дети дипломатов в ней оказались в абсолютном меньшинстве. (..) То есть школа превратилась в коммерческую структуру», — подчеркивается в заявлении.

При этом, отмечает МИД, преподавательский состав все еще командируется в российскую столицу Госдепартаментом США по дипломатическим документам и с соответствующим статусом.

Далее в тексте отмечается, что «более двух лет назад американские власти развязали "визовую войну" против дипломатических и консульских представительств России в США», и поэтому Россия была вынуждена прибегнуть к ответным мерам. «Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию. В том числе чтобы добиваться выдачи виз учителям средних школ в нашем Посольстве в Вашингтоне и Постпредстве при ООН в Нью-Йорке», — объясняется в заявлении. Также подчеркивается, что в такой ситуации Россия готова «буквально менять визу на визу».

16 июля газета New York Times сообщила, что 30 учителей, преподающих в Англо-американской школе (AAS) в Москве получили отказ в выдаче российской визы. Это примерно одна пятая всего преподавательская состава. В школе преподают и россияне, но важная часть обучения — работа с носителями языка. Всего в AAS около 1,2 тысячи учеников из разных стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.

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