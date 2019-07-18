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США упрекнули в начале визовой войны против России

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Вашингтон развязал визовую войну против России. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По его словам, визовая война, начатая против дипломатов, затронула и административно-технический состав. «Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — рассказал он.

Антонов пояснил, что речь идет в том числе об учителях, поварах, садовниках и водителях. Россия готова начать выдавать визы американскому персоналу хоть завтра, однако не может рассчитывать на взаимность со стороны Вашингтона, заверил дипломат.

Он напомнил, что с 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей — всего около 200 человек — были высланы из США. «Это решение американской стороны, хотя я твердо убежден, что наши коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают проблемы», — подчеркнул посол.

Кроме того, Антонов опроверг информацию об отказе в выдаче виз американским учителям в англо-русской школе. «Ни одного отказа сделано не было», — резюмировал он.

16 июля New York Times сообщил, что 30 учителей, преподающих в Англо-американской школе (AAS) в Москве получили отказ в выдаче российской визы. Это примерно одна пятая всего преподавательская состава. В школе преподают и россияне, но важная часть обучения — работа с носителями языка. Всего в AAS около 1,2 тысячи учеников из разных стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады. В МИД заверили, что неоднократно просили американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы и визы учителей.

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