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МИД нашел российских детей в заложниках у США

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Россия не раз просила американские власти привести в порядок документы Англо-американской школы в Москве, и в том, что теперь ее учителя не смогли приехать в Россию, виноваты именно США. Такое заявление сделали в МИД России, передает РИА Новости.

«Москва каждый раз в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, визы учителей, решить все возникшие вопросы на основе взаимности», — сообщил агентству источник в министерстве.

Ответом на российские запросы всякий раз были «выкаблучивание и провокации» — при этом «в заложниках у американских политиков российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги», заявили в ведомстве.

Школа отказалась общаться по этому вопросу с журналистами РИА, перенаправив их в дипломатические структуры США.

16 июля New York Times сообщил, что 30 учителей, преподающих в Англо-американской школе (AAS) в Москве получили отказ в выдаче российской визы. Это примерно одна пятая всего преподавательская состава. В школе преподают и россияне, но важная часть обучения — работа с носителями языка. Всего в AAS около 1,2 тысячи учеников из разных стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.

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