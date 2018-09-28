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В Петербурге закрыли школу для детей иностранных дипломатов

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Здание генконсульства США в Петербурге

Англо-американская школа посольства США, где учились дети иностранных дипломатов, прекратила работу в Санкт-Петербурге. Она была структурным подразделением американского генконсульства, которое закрылось в марте, передает «Интерфакс».

«Юридические основания для функционирования школы отсутствуют, в связи с чем договор аренды на предоставление помещения, срок которого истекает 27 сентября 2018 года, не может быть продлен», — пояснили в городском комитете по внешним связям.

Сроки и условия вывоза мебели и оргтехники сейчас обсуждаются.

По словам генконсула Израиля в Петербурге Ольги Слов, в учреждении обучалось около 140 детей, в том числе ее собственные. Дипломат рассказала, что в школу ходили сыновья и дочери ее коллег из 11 консульств, а также приехавших работать по контракту и занятых в международных компаниях.

«Это была единственная школа в Санкт-Петербурге, которая давала обучение всем возрастам, начиная с подготовительной группы детского сада до 12 класса, там получали аттестат зрелости», — отметила она и добавила, что сейчас школьники, не говорящие по-русски, сидят дома.

Как сообщает агентство, школа ведет переговоры с Brookes Educational Group, надеясь продолжить работу под эгидой этой организации.

Генконсульство США в Петербурге прекратило работу в марте. Это стало ответом на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 48 сотрудников посольства в связи с делом Скрипалей.

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