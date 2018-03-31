Сотрудник консульства США в Петербурге показал журналистам средний палец

Предполагаемый сотрудник американского консульства в Санкт-Петербурге показал средний палец на камеру. Видеооператор застал его в сборах: он загружал стулья в машину перед зданием диппредставительства. Ролик публикует Ruptly. На кадрах также видно, как рабочие загружают в фургон коробки и мебель, вынесенные из консульства.

29 марта российские власти объявили персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Им надлежит покинуть страну до 5 апреля.

26 марта США поступили так же по отношению к 60 российским дипломатам и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

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