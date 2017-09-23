Посол США пообещал сохранить визовые программы для России в полном объеме

США не намерены сокращать визовые программы для России. Об этом посол США в России Джон Теффт заявил в интервью, опубликованном в субботу, 23 сентября, на официальном канале посольства в YouTube.

«Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы США. Определенно нет. Все программы будут продолжены. Мы продолжаем все наши программы по выпуску иммиграционных и неимиграционных виз», — сказал Теффт.

Он также отметил, что американские дипломаты заинтересованы в том, чтобы США посетили как можно больше россиян, и посольство старается наращивать свою пропускную способность.

«Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы перестроить работу посольства после сокращения числа наших сотрудников по требованию российской стороны, чтобы по-прежнему выполнять обязанности, возложенные на нас как на дипломатов», — подчеркнул посол.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. 1 сентября посольство США в России возобновило обработку заявок на выдачу виз в Москве.