Посольство США в Киеве поманило россиян визами

Посольство США на Украине пригласило россиян, которые не могут своевременно оформить визы в России, подавать заявления в Киеве. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Отмечается, что желающим оформить разрешение на въезд необязательно быть резидентами Украины, однако для его получения им нужно лично приехать в Киев для подачи заявления и получения визы. «Все заявители должны указать местный адрес на Украине — адрес отеля, родственников, офиса — во время записи на собеседование», — уточняется в сообщении.

В посольстве также пояснили, что до назначения визового интервью заявители обязаны оплатить сборы в Райффайзен банке на Украине. Кроме того, выдача паспорта возможна только в пределах страны.

В конце августа сообщалось, что грузинская туркомпания предложила своим российским клиентам поездки в Тбилиси для оформления визы США. Турагентство само связывается с посольством США в Тбилиси, направляет в его адрес анкету клиента, договаривается о дате собеседования и оплачивает консульский сбор.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей РФ. 1 сентября посольство США в России возобновило обработку заявок на выдачу виз. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. Сотрудники посольства рекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в консульства в других государствах.