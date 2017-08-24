Для россиян организовали поездки в Тбилиси за американской визой

Грузинская туристическая компания Sky Travel предложила своим российским клиентам поездки в Тбилиси для оформления визы США. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 24 августа, рассказал владелец фирмы Реваз Утургаури.

По его словам, турагентство само связывается с посольством США в Тбилиси, направляет в его адрес анкету клиента, договаривается о дате собеседования и оплачивает консульский сбор.

После этого туристу нужно приехать в Тбилиси к назначенному дню. Если у путешественника один загранпаспорт, то он задерживается в стране на восемь дней (срок рассмотрения документов на визу). Если же у клиента компании есть второй загранпаспорт, то он может вернуться в Россию. «В этом случае прилететь в Грузию ему придется еще раз, чтобы получить паспорт с готовой визой. При этом надо учесть, что стоимость его пребывания в Грузии в течение восьми дней ненамного превысит расходы по двойному перелету», — уточнил Утургаури.

Бизнесмен отметил, что у Sky Travel уже есть положительная практика по таким турам.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей РФ. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. Сотрудники посольства порекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в консульства в других государствах.