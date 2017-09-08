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Американское посольство возобновило выдачу виз россиянам

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Хизер Нойерт
Хизер Нойерт

Посольство США в России возобновило обработку заявок на выдачу виз, приостановленную в связи с сокращением численности дипмиссии. Об этом заявила официальный представитель американского Госдепа Хизер Нойерт, сообщается на сайте ведомства.

«Процесс выдачи виз возобновился, по-моему, 1 сентября», — отметила она. При этом пояснила, что речь идет только о Москве. В генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке этот процесс по-прежнему приостановлен.

Американский дипломат пояснила, что посольству не хватает консульских сотрудников, поэтому у дипмиссии нет возможности достаточно быстро обрабатывать заявления на выдачу виз.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране.

Помимо этого, Госдепартамент США потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско.

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