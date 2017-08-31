В генконсульстве США отказались проводить собеседования на визы по Skype

Сотрудники американской дипмиссии не могут проводить собеседования с претендентами на получение неиммиграционных виз по Skype. Об этом рассказал начальник консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби, передает «Интерфакс» в четверг, 31 августа.

«По ряду технических соображений мы не можем это организовать. К сожалению, это невозможно», — рассказал он.

В то же время Тоби отметил, что намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам никто не собирается, однако пока ответить на вопрос о возможных сроках ожидания нельзя. «Я могу заверить вас в том, что мы стараемся свести к минимуму время на оформление той или иной визы», — сказал он.

Дипломат отметил, что «со стороны правительства США не принято никакого решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан». По его словам, в посольстве «знают, сколько человек ждут», и будут принимать решение сразу после получения заявления, если оно правильно оформлено.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. Сотрудники посольства порекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в консульства в других государствах.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.