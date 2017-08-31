Путешествия
 

В генконсульстве США отказались проводить собеседования на визы по Skype

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники американской дипмиссии не могут проводить собеседования с претендентами на получение неиммиграционных виз по Skype. Об этом рассказал начальник консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби, передает «Интерфакс» в четверг, 31 августа.

«По ряду технических соображений мы не можем это организовать. К сожалению, это невозможно», — рассказал он.

В то же время Тоби отметил, что намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам никто не собирается, однако пока ответить на вопрос о возможных сроках ожидания нельзя. «Я могу заверить вас в том, что мы стараемся свести к минимуму время на оформление той или иной визы», — сказал он.

Дипломат отметил, что «со стороны правительства США не принято никакого решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан». По его словам, в посольстве «знают, сколько человек ждут», и будут принимать решение сразу после получения заявления, если оно правильно оформлено.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. Сотрудники посольства порекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в консульства в других государствах.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генконсул РФ в Нью-Йорке предрек отсутствие позитива в отношениях России и США
Россия пригрозила зеркальным ответом США в случае осложнения работы посольства
Трамп рассказал о твердой вере в улучшение отношений с Россией
Посол США отверг обвинения в мести за санкции России
Последние новости
Полсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
Названы регионы с самыми работящими пенсионерами
Сбившего певицу Линду водителя грузовика наказали за езду без прав  
Недалеко от Белого дома надули крысу-Трампа
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Орешкин отреагировал на публикации о попадании в фавориты Путина
Путешествия
Путешествия00:14Сегодня
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964.

«Россиянам — дешевле»

Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
12:22Сегодня

Спрос российских туристов на Гавану вырос на 764 процента

10:21Сегодня

В Москве устроят немецкий Октоберфест

09:41Сегодня

Россиянин заплатил 1,6 миллиона рублей за отдых в Испании

Путешествия00:1025 августа

Праздник стрелков, регата и аттракционы

Ради чего туристу ехать в Северную Германию
11:17Сегодня

Шесть туристов из Москвы пропали в Забайкалье

15:0428 августа

Новое меню для пассажиров «Аэрофлота» создали в ходе конкурса шеф-поваров

17:5830 августа

Франция облегчит получение виз для россиян

Путешествия00:0429 августа

Долго, дорого, интернета нет

20 полезных советов для путешествующих по России на автомобиле
19:1030 августа

Шестилетнего мальчика из России насмерть сбили в Турции

08:5017 августа

В сочинских горах туристам впервые предложили отдых по системе «все включено»

17:1330 августа

Россиянку посадили в тюрьму в Мьянме за оскорбление чувств верующих

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Лавров назвал опасным усиление санкционного давления на КНДР
Российский посол в США рассказал о предстоящей миссии
Максим Решетников«Людям не все равно, как жить дальше»
И.о. главы Пермского края Максим Решетников о реальной жизни в регионах
Приставы открестились от списания пенсии девочки-инвалида из Нижнего Новгорода
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
В Турции подорвали тюремный автобус
Памятник советским воинам в Мадриде разрисовали нацистскими символами
Макрон указал на важность развития диалога с Россией
«Харви» ослаб и перестал быть штормом
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Киев возмутился отказом Юнкера считать Украину частью Евросоюза и НАТО
Турчинов научил бойцов Нацгвардии кричать «Героям слава!»
Медвежонка засняли на пункте пропуска на границе Латвии и России
В казахстанском учебнике русского языка нашли задание про Урганта и «И-пызяву»
СБУ прокомментировала данные о похищении в Киеве журналистки Первого
Порошенко попросил львовских школьников украинизировать Донбасс
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
20 вопросов и ответов
Самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Минэкономразвития спрогнозировало мягкое ослабление рубля
Падение цен в России побило рекорд
Россиянам посулили прибавку к доходам в 1,2 процента
Медведев посетовал на неэффективный труд россиян
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
УАЗ сообщил о планах продавать внедорожники за криптовалюту
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Билла Гейтса снова сместили с первой строчки рейтинга Forbes
Глава ФНС рассказал о важности дизайна в налоговом администрировании
Новая мощь Сибири
Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» получит крупнейшие в истории колеса для турбин
LADA Vesta стала официальным автомобилем Всемирного фестиваля молодежи
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Станислав ДумкинМодный приговор
Что стоит за убийством блогера в парке Горького
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Предполагаемого убийцу блогера в парке Горького арестовали
В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
«Зловещие» узоры из намагниченной жидкости показали на видео
Полсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству
Создан игровой компьютер на колесиках
Выявлен основной способ получения женского оргазма
Все материалы
Спорт
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Болельщики смогут бесплатно посетить игру сборной России по футболу с «Динамо»
МОК обеспокоился низкими продажами билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане
Россиянка Макарова обыграла пятую ракетку мира Возняцки на US Open
Бывшая чемпионка UFC Роузи вышла замуж за бойца MMA
Все материалы
Культура
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Размер и его значение
Венецианский кинофестиваль открылся фильмом про микролюдей
Бывший глава «Гоголь-центра» пообещал сопротивляться «опричному людоедству»
Сыгравший Брана в «Игре престолов» актер прокомментировал теорию о Короле Ночи
Вышел трейлер третьего сезона «Мистера Робота»
Врачи отпустили из больницы сбитую грузовиком певицу Линду
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Американцы казнили надоедливый дрон-шпион реактивной катаной
В сети обнаружен тайный список жертв спама
Слепого британца год судили за просмотр детского порно
Предполагаемый убийца блогера в парке Горького снялся в «Пусть говорят»
Уплетающий «Доширак» Навальный разошелся на мемы
Все материалы
Ценности
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Бывшие инженеры Apple занялись разработкой беспилотного автомобиля
Dolce & Gabbana окунет девушек в краски осени
Московские дизайнеры совместили «королевскую роскошь» с трениками
Longines вспомнил «золотой век» авиации
Хью Джекман сыграл в рекламе роль гонщика
Все материалы
Путешествия
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964. «Россиянам — дешевле»
Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Спрос российских туристов на Гавану вырос на 764 процента
В генконсульстве США отказались проводить собеседования на визы по Skype
Россиянин заплатил 1,6 миллиона рублей за отдых в Испании
Шесть туристов из Москвы пропали в Забайкалье
Франция облегчит получение виз для россиян
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Три медведя наведались к байдарочникам за лакомством
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
Два бегемота отбили антилопу гну у крокодила
Все материалы
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Все факты о новом Bentley Continental GT
Все, что нужно знать о суперсовременном купе Bentley
Темное прошлое «Кайена»
Неизвестные обстоятельства рождения первого Porsche Cayenne
На продажу выставили первый выпущенный Nissan 350Z
«УАЗы» будут продавать за криптовалюту
За 68-летний «Москвич» с креслами от самолета попросили миллион рублей
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы