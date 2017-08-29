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Трамп рассказал о твердой вере в улучшение отношений Россией

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в улучшение отношений Вашингтона и Москвы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистё, передает Reuters.

«Это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения. Я полагаю, это рано или поздно произойдет. Нам стоит поладить с большой ядерной страной», — заявил он.

При этом Трамп отказался ответить на прямой вопрос журналиста, считает ли он Россию угрозой для безопасности США. «Я рассматриваю в данном аспекте множество стран», — уклончиво заявил глава Белого дома.

2 августа Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который Конгресс принял в конце июля. Документом предусматривается ряд ограничений, которые касаются возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний. МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны на 755 человек.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране.

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