МИД предупредил о готовящемся обыске в российском консульстве в Сан-Франциско

Американские спецслужбы собираются провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — говорится в комментарии.

Также Захарова отмечает, что подобными акциями США продолжают отягощать атмосферу двустороннего диалога и подрывают возможности для взаимодействия между сторонами.

«США наглядно демонстрируют, что совершенно не заинтересованы в развитии связей между людьми – сначала прекратили выдавать визы россиянам в своих генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а теперь лишают возможности американцев получать российские визы в Сан-Франциско», — сказано в комментарии.

В МИД указали, что «данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях».

Ранее в пятницу российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в Сан-Франциско.

31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это торговые представительства. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

В Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов не идет.