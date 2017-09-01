Госдеп переадресовал в ФБР вопрос об обысках в консульстве РФ в Сан-Франциско

В Госдепартаменте США отказались комментировать заявление представителя МИД России Марии Захаровой о грядущих обысках в здании российского консульства в Сан-Франциско и посоветовали обратиться с таким вопросом в ФБР. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает РИА Новости.

«Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском», — сообщили агентству в ведомстве.

Также там рассказали, что доступ к заблокированной российской дипломатической собственности в Сан-Франциско со 2 сентября будет осуществляться только с разрешения Госдепа. «Объекты будут закрыты, а вход или доступ к объектам недвижимости будет предоставлен только с разрешения госдепартамента», — добавил собеседник РИА Новости.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы собираются провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско. По ее данным, это планируется сделать 2 сентября.

В тот же день российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в Сан-Франциско.

31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это торговые представительства. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

В Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов не идет.