США не выдали российской делегации визы для поездки на Генассамблею ООН

Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, со ссылкой на МИД России сообщает РИА Новости.

Американская сторона заявила, что визы были поданы в неправильные сроки, российская сторона называет эти утверждения неверными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все документы подавались в срок, установленный самими американскими дипломатами.

Ранее о том, что россияне не получили визы, сообщил один из российских представителей — сенатор Константин Косачев. Он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий». Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

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