США высказались о невыдаче виз российской делегации

Посольство США в России отказалось комментировать ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, назвав инцидент «частным случаем». Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

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Ранее о том, что 10 российских политиков не получили визы, сообщил один из представителей делегации — сенатор Константин Косачев. Он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла действия американской стороны возмутительным примером неуважения к членам ООН.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что заместителя посла США в РФ вызвали в МИД и выразили ему официальный протест российской стороны.

Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

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