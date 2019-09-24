Россия выразила США протест из-за невыдачи виз

Москва выразила протест из-за невыдачи американских виз членам российской делегации в Генассамблее ООН. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова сообщает «Интерфакс».

Рябков рассказал, что заместителя посла США в РФ вызвали в МИД и выразили ему официальный протест российской стороны.

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«Беспрецедентная ситуация с невыдачей виз официальным членам российской делегации, направлявшимся на сессию Генеральной ассамблеи, а также экспертам нашей делегации и другим лицам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел на это важное мероприятие, вызывает у нас глубокое возмущение», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее о том, что десять российских политиков не получили визы, сообщил один из представителей делегации — сенатор Константин Косачев. Он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий». Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

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