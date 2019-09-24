Кремль анонсировал жесткую реакцию на невыдачу российской делегации виз США

Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, не выдав визы российским политикам перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 24 сентября.
Ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и ООН, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее во вторник стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Инцидент произошел из-за якобы несвоевременной подачи документов политиками, однако в российском внешнеполитическом ведомстве это опровергли.
Сенатор Константин Косачев, который также остался без визы, назвал случившееся «возмутительной акцией». В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в неуважении.
В середине июля российский посол в США заявил, что Вашингтон начал визовую войну против РФ. По его словам, под удар попали не только дипломаты, но и административно-технический состав.