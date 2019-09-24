Кремль анонсировал жесткую реакцию на невыдачу российской делегации виз США

Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, не выдав визы российским политикам перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 24 сентября.

Ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и ООН, подчеркнул представитель Кремля.

Материалы по теме Российских делегатов не пустили на сессию Генассамблеи ООН Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»

Ранее во вторник стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Инцидент произошел из-за якобы несвоевременной подачи документов политиками, однако в российском внешнеполитическом ведомстве это опровергли.

Сенатор Константин Косачев, который также остался без визы, назвал случившееся «возмутительной акцией». В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в неуважении.

В середине июля российский посол в США заявил, что Вашингтон начал визовую войну против РФ. По его словам, под удар попали не только дипломаты, но и административно-технический состав.

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