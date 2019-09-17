Россия увидела необходимость в мирном договоре с Японией

Россия и Япония планируют создать условия для заключения мирного договора. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

«Да, действительно, этот договор надо заключить», — подчеркнул Патрушев после встречи с генсеком Совета национальной безопасности Сигэру Китамурой. Он добавил, что стороны будут рассматривать волнующие их вопросы безопасности. Кроме того, Москва и Токио будут стремиться к согласованию по спорным позициям.

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По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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