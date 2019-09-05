Япония озаботилась заработавшим рыбзаводом на Курилах

Япония отреагировала на открытие рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суги, после того, как президент России Владимир Путин дал символический старт работе предприятия, Токио готовит соответствующее дипломатическое представление. При этом Суга отметил, что для «кардинального решения подобных проблем» необходимо решение проблемы Южных Курил и подписания с Москвой мирного договора.

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4 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что желает вывести переговоры по мирному договору с Владимиром Путиным на новый уровень. По его словам, в Токио рассчитывают на проведение «откровенного диалога».

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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