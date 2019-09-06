Японию призвали «осознать реальность» российских Курил

Дипломатическое представление Японии из-за открытия нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемо. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Токио.

Как отметили в дипмиссии, Россия имеет право развивать свои территории так, как хочет, поскольку Южные Курильские острова принадлежат ей на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. В посольстве выразили надежду, что «Япония будет осознавать эту реальность».

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Дипломаты также считают, что подобные действия Токио не способствуют диалогу по мирному договору между странами. По их словам, японцам следует не направлять ноты протеста, а работать вместе с Москвой и реализовывать договоренности лидеров.

Представление в посольство передал 5 сентября глава российского отдела МИД Японии.

Церемония запуска нового, крупнейшего в России рыбоперерабатывающего завода прошла 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ней участвовал российский президент Владимир Путин. Сообщалось, что завод на Шикотане способен перерабатывать до 1 тысячи тонн рыбы в сутки.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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