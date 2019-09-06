Японию призвали «осознать реальность» российских Курил

Дипломатическое представление Японии из-за открытия нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемо. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Токио.
Как отметили в дипмиссии, Россия имеет право развивать свои территории так, как хочет, поскольку Южные Курильские острова принадлежат ей на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. В посольстве выразили надежду, что «Япония будет осознавать эту реальность».
Дипломаты также считают, что подобные действия Токио не способствуют диалогу по мирному договору между странами. По их словам, японцам следует не направлять ноты протеста, а работать вместе с Москвой и реализовывать договоренности лидеров.
Представление в посольство передал 5 сентября глава российского отдела МИД Японии.
Церемония запуска нового, крупнейшего в России рыбоперерабатывающего завода прошла 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ней участвовал российский президент Владимир Путин. Сообщалось, что завод на Шикотане способен перерабатывать до 1 тысячи тонн рыбы в сутки.
По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.