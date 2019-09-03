Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах

Россия не ждет прорыва на переговорах с Японией, которые начнутся в Токио 9 сентября на уровне замминистров. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

Дипломат также заявил, что российское военное строительство на Курильских островах не имеет отношения к переговорам о мирном договоре с Японией и потому с ней не обсуждается. Замминстра также подчеркнул, что позиции сторон по мирному договору до сих пор существенно расходятся, а потому не видит перспектив скорого прорыва по этому вопросу.

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В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора. До этого Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на острове Кунашир.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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