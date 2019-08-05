Япония возмутилась стрельбой России на Курилах

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на острове Кунашир. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, передает агентство Kyodo.

«Наращивание российского военного присутствия на северных территориях [японское название Южных Курильских островов — прим. Ленты.ру] не соответствует нашей позиции и неприемлемо», — сказал японский генсек.

Российские военные учения на Курильских островах проходят с 5 по 10 августа 2019 года.

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В субботу, 3 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на Курилы в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным». Глава российского правительства подчеркнул, что не обеспокоен протестом Токио из-за его поездки на остров Итуруп. «Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область», — объяснил он.

Япония отрицает российский суверенитет над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе России.

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