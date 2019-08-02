Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не обеспокоен протестом Токио из-за его поездки на остров Итуруп. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 2 августа.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что российские госслужащие посещают Курилы без согласования с каким-либо государством. Премьер добавил, что подобные возмущения только добавляют поводов приезжать на эту территорию. «Чем мы, естественно, и будем заниматься», — заключил он.

Ранее в пятницу премьер-министр России прилетел на Курилы в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Япония отрицает российский суверенитет над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе РФ.

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