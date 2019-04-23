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МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился

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Итуруп

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе не упомянуло о «принадлежащих Японии» Курильских островах. Об этом сообщает Kyodo.

Вместо стандартного оборота о возвращении островов была использована фраза о намерении «решить территориальную проблему и заключить мирный договор» с Россией. По мнению экспертов, Япония пошла на этот шаг, чтобы не осложнять наметившиеся переговоры с Москвой.

Впоследствии глава японского внешнеполитического ведомства был вынужден объясниться. Он заявил, что правовая позиция Токио по Южным Курилам остается неизменной.

Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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