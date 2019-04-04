Россия отчитала Японию за неправильные протесты и пропаганду в учебниках

Россия не будет считать официальными протесты, которые выразят дипломаты среднего звена из посольства Японии в Москве. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

В нем отмечается, что подобные «телефонные протесты» противоречат форматам дипломатического общения. При этом последний из них прозвучал 2 апреля в ответ на проведение учебных стрельб в акватории южной части Курильских островов.

Ведомство подчеркнуло, что о маневрах Россия уведомила заранее. В связи с этим МИД называет демаршем попытки японской стороны представлять подобные звонки как дипломатические протесты.

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Ранее 4 апреля представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что новая редакция школьных учебников в Японии, в которой говорится об «исконно японских» Южных Курилах — это «пропагандистская раскрутка» позиции Токио. По ее словам, она формирует искаженное представление о ситуации у молодежи и закладывает «зерна отчуждения» в отношения стран.

Россия и Япония из-за вопроса Курильских островов не подписывают мирный договор в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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