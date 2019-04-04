Учебные стрельбы российских войск на Курилах вызвали протест Японии

Правительство Японии выразило протест из-за планов России провести учебные стрельбы в районе Курильских островов. Об этом со ссылкой на японские СМИ сообщает РИА Новости.

«Это несовместимо с нашей позицией по вопросу Северных территорий», — приводит агентство слова представителей японского МИД. «Северными территориями» в Японии называют южные острова Курильской гряды.

Российские дипломаты получили от японских коллег ноту протеста после того, как 2 апреля уведомили их о том, что с 4 по 12 апреля ВС РФ планируют проводить учебные стрельбы.

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В марте Япония направляла российским властям протест из-за прошедших на Курилах учений российских войск. В маневрах, которые прошли 12 марта на островах Кунашир и Итуруп, приняли участие 500 военных и 70 единиц боевой техники.

Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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