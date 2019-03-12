В Кремле отвергли обсуждения о передаче Курил Японии

Обсуждения о передаче или непередаче Курильских островов Японии в рамках переговоров по заключению мирного договора между странами в настоящее время не ведется. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речь не идет о том, чтобы отдавать острова или не отдавать острова», — пояснил представитель Кремля, отметив, что российской стороной ведется «весьма скрупулезная» и «очень терпеливая, спокойная работа» с японскими партнерами.

При этом Песков подчеркнул, что пока никаких «решенных модальностей» в вопросе заключения мирного договора нет. Он также добавил, что подобные переговоры могут вестись годами, а детальную информацию о их ходе на промежуточных этапах предоставлять, скорее всего, не будут.

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Таким образом Песков прокомментировал опубликованный ранее РБК материал, в котором сообщалось, что Москва уже определилась со своей позицией по вопросу Курильских островов и передавать их Токио не собирается.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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