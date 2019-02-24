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В России заявили о полном отсутствии условий для мирного договора с Японией

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В настоящее время приемлемых условий для заключения мирного договора между Россией и Японией нет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», текст которого опубликован на сайте МИД.

Он отметил, что японские власти дают очень много публичных обещаний о том, что они «вот-вот добьются результата» в переговорах с Россией, и пытаются «навязать некое свое видение этого решения». При этом пока условия для урегулирования проблемы мирного договора «отсутствуют полностью», подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут прийти к заключению рамочного соглашения по мирному договору в ходе саммита «Большой двадцатки», который пройдет в японской Осаке 28-29 июня. Он пояснил, что у Москвы не было никаких договоренностей с Токио относительно сроков подписания мирного договора, и об этом неоднократно говорилось японским коллегам.

Кроме того, Лавров отдельно подчеркнул, что речи о подписании договора на японских условиях в обмен на японские инвестиции в российскую экономику идти не может. «Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались», — заявил он.

При этом министр отметил, что Москва готова продолжать диалог с Токио.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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